EXPOSITION : « LA MEUSE AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE » 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel, 6 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Après une première présentation au château de Thillombois les 5 et 12 mars 2023, l’exposition « La Meuse au lendemain de la Grande Guerre » (éditée par l’association « Connaissance de la Meuse ») sera présentée dans le hall de l’office de tourisme Cœur de Lorraine. Elle comprend de nombreuses photographies, dont certaines n’avaient jamais été publiées auparavant.. Tout public

Samedi 2023-11-06 11:00:00 fin : 2023-12-21 16:00:00. 0 EUR.

6 Rue du palais de justice Office de tourisme Coeur de Lorraine

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



After an initial presentation at the Château de Thillombois on March 5 and 12, 2023, the exhibition « La Meuse au lendemain de la Grande Guerre » (published by the association « Connaissance de la Meuse ») will be presented in the hall of the C?ur de Lorraine tourist office. The exhibition features numerous photographs, some of which have never been published before.

Tras una primera presentación en el castillo de Thillombois los días 5 y 12 de marzo de 2023, la exposición « La Meuse au lendemain de la Grande Guerre » (editada por la asociación « Connaissance de la Meuse ») podrá verse en el vestíbulo de la oficina de turismo de la ciudad de Lorena. Incluye un gran número de fotografías, algunas de ellas inéditas.

Nach einer ersten Präsentation im Schloss Thillombois am 5. und 12. März 2023 wird die Ausstellung « La Meuse au lendemain de la Grande Guerre » (herausgegeben von der Vereinigung « Connaissance de la Meuse ») in der Lobby des Fremdenverkehrsamtes C?ur de Lorraine gezeigt. Sie umfasst zahlreiche Fotografien, von denen einige noch nie zuvor veröffentlicht worden waren.

