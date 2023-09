CINEMA : MIRACULOUS 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel, 29 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

La super-héroïne débarque pour la première fois au cinéma ! Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n’a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris. Mais, alors que les deux héros se rapprochent, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse…

Plein tarif : 6.00 €

Jeunes (Pour les – de 14 ans) : 4.50 €. Tout public

Vendredi 2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 19:40:00. 6 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The superheroine makes her cinema debut! Ladybug must join forces with Chat Noir, the charismatic, outspoken masked vigilante, to battle the Papillon and his horde of super-villains as they threaten to destroy Paris. But as the two heroes grow closer, Marinette is unaware that behind her mysterious accomplice is Adrien, the classmate she’s fallen in love with…

Full price: 6.00 ?

Young people (under 14): 4.50 ?

La superheroína llega por primera vez a la gran pantalla Ladybug tendrá que unir fuerzas con Chat Noir, el carismático justiciero enmascarado que no tiene pelos en la lengua, para enfrentarse a Papillon y su horda de supervillanos, que amenazan con destruir París. Pero mientras los dos héroes se acercan, Marinette ignora que detrás de su misterioso cómplice está Adrien, el compañero de clase del que está enamorada…

Precio completo: 6,00?

Jóvenes (menores de 14 años): 4,50?

Die Superheldin kommt zum ersten Mal ins Kino! Ladybug muss sich mit Chat Noir, dem charismatischen maskierten Rächer, der nicht auf den Mund gefallen ist, zusammenschließen, um gegen den Schmetterling und seine Horde von Superschurken anzutreten, die drohen, Paris zu zerstören. Doch als die beiden Helden sich näherkommen, ahnt Marinette nicht, dass sich hinter ihrem geheimnisvollen Komplizen Adrien verbirgt, der Klassenkamerad, in den sie verliebt ist…

Voller Preis: 6.00 ?

Jugendliche (Für Kinder unter 14 Jahren): 4.50 ?

