EXPOSITION : « MELTING POT » 6 Rue du Palais de Justice, 1 mai 2023, Saint-Mihiel.

L’artiste Chantal « Clara » Nocera expose ses peintures et sculptures à l’office de tourisme Cœur de Lorraine.. Tout public

Vendredi 2023-05-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-30 18:00:00. 0 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Office de tourisme Cœur de Lorraine

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The artist Chantal « Clara » Nocera exhibits her paintings and sculptures at the tourist office C?ur de Lorraine.

La artista Chantal « Clara » Nocera expone sus pinturas y esculturas en la oficina de turismo de la ciudad de Lorena.

Die Künstlerin Chantal « Clara » Nocera stellt ihre Gemälde und Skulpturen im Fremdenverkehrsamt C?ur de Lorraine aus.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT COEUR DE LORRAINE