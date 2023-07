EXPOSITION : « L’ÉTHIOPIE CHRÉTIENNE » 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel, 1 avril 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Exposition présentée par l’association « Cultures et Communications » dans la salle d’exposition temporaire du musée d’Art sacré.

Des peintures éthiopiennes sont également à voir en complément dans les églises Saint-Michel et Saint-Étienne à Saint-Mihiel.. Tout public

Vendredi 2023-04-01 09:00:00 fin : 2023-10-31 12:30:00. 3 EUR.

6 Rue du palais de justice Musée d’Art sacré

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Exhibition presented by the association « Cultures et Communications » in the temporary exhibition room of the Museum of Sacred Art.

Ethiopian paintings can also be seen in the churches of Saint-Michel and Saint-Étienne in Saint-Mihiel.

Exposición presentada por la asociación « Cultures et Communications » en la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Sacro.

También pueden verse pinturas etíopes en las iglesias de Saint-Michel y Saint-Étienne, en Saint-Mihiel.

Ausstellung, die von der Vereinigung « Cultures et Communications » im temporären Ausstellungsraum des Museums für sakrale Kunst präsentiert wird.

Äthiopische Gemälde sind ergänzend auch in den Kirchen Saint-Michel und Saint-Étienne in Saint-Mihiel zu sehen.

