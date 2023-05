FÊTE DU MOULIN 6 rue du Moulin, 10 juin 2023, Hangviller.

Hangviller,Moselle

L’association « les Amis du Meunier » organise leur traditionnelle « Fête du Moulin » qui se déroule tous les 3 ans au Moulin Gangloff de Hangviller. Tous les bénéfices seront reversés à l’enfance inadaptée. Deux jours festifs à passer en famille ou entre amis dans ce cadre magnifique de la vallée de la Zinsel. 150 bénévoles vous attendent avec de la musique, des jeux de sociétés et jeux en bois, des visites du moulin (le dimanche de 13h à 19h), pêche à la truite, stands des associations… Pizza/flamm, grillades, jambon/frites et plat végétarien (le dimanche midi), glaces, café/gâteaux. Venez passer une journée détente au Moulin !. Tout public

Dimanche 2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 23:00:00. 0 EUR.

6 rue du Moulin

Hangviller 57370 Moselle Grand Est



The association « les Amis du Meunier » organizes their traditional « Fête du Moulin » which takes place every 3 years at the Gangloff Mill in Hangviller. All the profits will be donated to disabled children. Two festive days to be spent with family or friends in this magnificent setting of the Zinsel valley. 150 volunteers are waiting for you with music, board games and wooden games, visits of the mill (on Sunday from 1pm to 7pm), trout fishing, stands of associations… Pizza/flamm, grills, ham/fries and vegetarian dishes (Sunday lunch), ice creams, coffee/cakes. Come and spend a relaxing day at the Mill!

La asociación « les Amis du Meunier » organiza su tradicional « Fête du Moulin », que tiene lugar cada 3 años en el molino Gangloff de Hangviller. Todos los beneficios se donarán a niños discapacitados. Dos días de fiesta para pasar en familia o entre amigos en el magnífico marco del valle del Zinsel. 150 voluntarios te esperan con música, juegos de mesa y de madera, visitas al molino (domingo de 13:00 a 19:00), pesca de truchas, stands de asociaciones… Pizza/flamm, parrilladas, jamón/patatas fritas y platos vegetarianos (almuerzo del domingo), helados, café/tartas. ¡Venga a pasar un día de relax en el Molino!

Der Verein « Les Amis du Meunier » organisiert ihr traditionelles « Fête du Moulin », das alle drei Jahre in der Gangloff-Mühle in Hangviller stattfindet. Alle Gewinne werden an unangepasste Kinder gespendet. Zwei festliche Tage, die Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in dieser wunderschönen Umgebung des Zinseltals verbringen können. 150 Freiwillige erwarten Sie mit Musik, Gesellschafts- und Holzspielen, Besichtigungen der Mühle (am Sonntag von 13 bis 19 Uhr), Forellenangeln, Ständen von Vereinen… Pizza/Feuer, Gegrilltes, Schinken/Pommes frites und vegetarisches Gericht (sonntags mittags), Eis, Kaffee/Kuchen. Verbringen Sie einen entspannten Tag in der Mühle!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT PAYS DE PHALSBOURG