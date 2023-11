Projection-débat sur l’histoire de nos plaines agricoles 6 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 24 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Festival des solidarités, l’objectif de cette soirée est de comprendre les origines des crises sociales et environnementales auxquelles les campagnes sont aujourd’hui confrontées :

19h : exposition sur le thème de la sécurité sociale alimentaire.

20h : projection du film : « Tu nourriras le Monde » proposé par AlimenTERRE. Fanny de l’association AIMA animera le débat en lien avec un porteur de paroles pour les échanges avec le public..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

6 rue du Maréchal Leclerc Cinéma Le Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival des solidarités, the aim of this evening is to understand the origins of the social and environmental crises facing the countryside today:

7pm: exhibition on the theme of social food security.

8pm: screening of the film « Tu nourriras le Monde » (You will feed the world) proposed by AlimenTERRE. Fanny from the AIMA association will lead the debate, in conjunction with a spokesperson for public discussion.

En el marco del Festival des Solidarités, el objetivo de esta velada es comprender los orígenes de las crisis sociales y medioambientales a las que se enfrenta el campo hoy en día:

19.00 h: exposición sobre el tema de la seguridad alimentaria social.

20.00 h: proyección de la película « Tu nourriras le Monde » (Tú alimentarás al mundo) organizada por AlimenTERRE. Fanny, de la asociación AIMA, dirigirá el debate, con un portavoz a disposición del público.

Im Rahmen des Festivals der Solidarität ist das Ziel dieses Abends, die Ursprünge der sozialen und ökologischen Krisen zu verstehen, mit denen die ländlichen Gebiete heute konfrontiert sind:

19 Uhr: Ausstellung zum Thema soziale Ernährungssicherheit.

20 Uhr: Vorführung des Films: « Tu nourriras le Monde », vorgeschlagen von AlimenTERRE. Fanny von der Vereinigung AIMA wird die Debatte in Verbindung mit einem Wortführer für den Austausch mit dem Publikum leiten.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Béarn des Gaves