9ème forum gérontologique 6 Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 16 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

9ème forum gérontologique : Séniors, le tissage continu des liens sociaux.

9h : Accueil et ouverture des stands.

10h30 : « Seniors, Donner-recevoir-rendre, la lutte quotidienne contre l’isolement » par J-J Amyot, psychosociologue.

11h30 : Témoignages de bénévoles retraités engagés auprès de personnes isolées Échanges avec la salle.

14h : Diffusion du film « Un jour tu vieilliras », d’Édouard Carrion. Échanges autour du film.

16h-17h : « Les engagements individuels et collectifs en faveur des personnes isolées » par J-J Amyot, psychosociologue.

Inscription obligatoire en ligne : https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/je-participe-a-un-evenement/.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 17:00:00. EUR.

6 Rue du Maréchal Leclerc Espace Lucien Basse-Cathalinat

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9th gerontological forum: Seniors, the continuous weaving of social ties.

9am: Welcome and opening of stands.

10:30am: « Seniors, giving-receiving-giving back, the daily struggle against isolation » by J-J Amyot, psychosociologist.

11:30am: Testimonials from retired volunteers working with isolated people Discussions with the audience.

2pm: Screening of the film « Un jour tu vieilliras », by Édouard Carrion. Discussion of the film.

4pm-5pm: « Individual and collective commitments to isolated people » by J-J Amyot, psychosociologist.

Online registration required: https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/je-participe-a-un-evenement/

9º foro gerontológico: Mayores, el continuo tejer de lazos sociales.

9.00 h: Bienvenida y apertura de las tribunas.

10.30 h: « Mayores, dar-recibir-devolver, la lucha diaria contra el aislamiento » por J-J Amyot, psicosociólogo.

11.30 h: Testimonios de voluntarios jubilados que trabajan con personas aisladas.

14.00 h: Proyección de la película « Un jour tu vieilliras », de Édouard Carrion. Debate sobre la película.

16.00-17.00: « Compromisos individuales y colectivos para ayudar a las personas aisladas », por J-J Amyot, psicosociólogo.

Inscripción en línea obligatoria: https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/je-participe-a-un-evenement/

9. Gerontologisches Forum: Senioren, das ständige Weben sozialer Bindungen.

9 Uhr: Begrüßung und Eröffnung der Stände.

10.30 Uhr: « Senioren, Geben – Nehmen – Geben, der tägliche Kampf gegen die Isolation » von J-J Amyot, Psychosoziologe.

11.30 Uhr: Berichte von Freiwilligen im Ruhestand, die sich für isolierte Personen engagieren Austausch mit dem Saal.

14 Uhr: Ausstrahlung des Films « Un jour tu vieilliras » von Édouard Carrion. Austausch über den Film.

16.00-17.00 Uhr: « Individuelles und kollektives Engagement für isolierte Menschen » von J-J Amyot, Sozialpsychologe.

Obligatorische Online-Anmeldung: https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/je-participe-a-un-evenement/

