Marché de la Saint-Nicolas 6 rue du Maréchal Foch Riedisheim, 25 novembre 2023, Riedisheim.

Riedisheim,Haut-Rhin

Venez découvrir au Cité Hof, ce marché de la Saint-Nicolas avec plus d’une centaine d’exposants qui vous présentent leurs nombreuses créations originales..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 20:00:00. 0 EUR.

6 rue du Maréchal Foch

Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover this St. Nicholas market in the Cité Hof with more than a hundred exhibitors who present their many original creations.

Venga a descubrir este mercado de San Nicolás en la Cité Hof, con más de cien expositores que presentan sus numerosas y originales creaciones.

Besuchen Sie den Cité Hof, diesen Nikolausmarkt mit über hundert Ausstellern, die Ihnen ihre zahlreichen originellen Kreationen präsentieren.

