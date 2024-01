Voyage sonore et visuel de Semur à Dakar 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois, samedi 13 janvier 2024.

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:00:00

fin : 2024-01-13 20:00:00

L’Étoile Cinéma, l’École de Musique et de danse de l’Auxois Morvan et l’Atelier d’Ici Danse vous proposent un voyage sonore et visuel de Semur-en-Auxois, à Dakar.

À nos côtés vous traverserez en musique, en cinéma et en danse plusieurs pays !

Participation libre

.

6 Rue du Lycée L’Étoile Cinéma

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par COORDINATION CÔTE-D’OR