Soirée Famille « Kina & Yuk : renards de la banquise » 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois, vendredi 12 janvier 2024.

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12 22:00:00

KINA & YUK : RENARDS DE LA BANQUISE

Film d’aventure français de Guillaume Maidatchevsky. (1h25) – Dès 6 ans

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare obligent Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de la banquise : ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits.

Bande-annonce : https://youtu.be/reOnu170kUE?feature=shared

6 Rue du Lycée L’Étoile Cinéma

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



