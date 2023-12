Lundi du Doc : « Pierre, Feuille, Pistolet » + discussion 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois, 18 décembre 2023, Semur-en-Auxois.

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 20:30:00

fin : 2023-12-18 22:30:00

Pour ce nouveau LUNDI DU DOC, découvrez le documentaire poignant, déchirant de Maciek Hamela : « PIERRE FEUILLE PISTOLET ».

Entièrement tourné dans un van par un cinéaste-chauffeur qui transporte des réfugiés ukrainiens en Pologne et qui met en images leurs conversations.

Après la séance : discussion avec Patrick Molinoz, vice-président Région BFC, président de la commission Civex (comité européen des régions) et Olha Rudenko, Ukrainienne et psychologue.

PIERRE FEUILLE PISTOLET

Documentaire de Maciek Hamela – VOST

Durée : 1h24

Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine. A son bord, Maciek Hamela évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l’invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidences pour des gens qui laissent tout derrière eux et n’ont plus qu’un seul objectif : retrouver une possibilité de vie pour eux et leurs enfants.

Bande-annonce : https://youtu.be/_z4wA8dn5NM?feature=shared

6 Rue du Lycée L'Étoile Cinéma

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



