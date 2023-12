Cin’Espiègle : « L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON » 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois, 16 décembre 2023, Semur-en-Auxois.

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:30:00

fin : 2023-12-16 16:30:00

.

L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON

Film d’animation britannique de Steve Cox, Liz Whitaker, David Scanlon

Durée : 52′ / Dès 3 ans

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible : entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêts pour une course poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !

Et après la séance régalez-vous d’un délicieux goûter !

Cette séance vous est proposée en partenariat avec l’Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC).

Bande-annonce :



EUR.

6 Rue du Lycée L’Étoile Cinéma

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par COORDINATION CÔTE-D’OR