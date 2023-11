Après midi des familles 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers, 20 décembre 2023, Les Châteliers.

Les Châteliers,Deux-Sèvres

Le CSC vous propose une après midi parent/enfant.

3 ateliers seront alors proposés. Vous avez la possibilité de participer à 2 d’entre eux.

Les ateliers dureront 45 min chacun.

3 thématiques proposées/3 intervenants :

atelier « jeux de couleurs et papier » avec Fabienne Roy des « p’tits bonheurs »

atelier autour de « l’entente enfant/chien » avec Emmanuelle Brabant des « copains à bord »

atelier décoration de biscuits de Noël avec Sophie Guilbot « Madame Petits Pois ».

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:30:00. .

6 Rue du Jardin des Sens CPIE Gâtine Poitevine

Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The CSC invites you to a parent/child afternoon.

3 workshops will be offered. You can take part in 2 of them.

Each workshop will last 45 min.

3 themes/3 speakers:

color and paper games » workshop with Fabienne Roy from « Les p’tits bonheurs

child/dog harmony » workshop with Emmanuelle Brabant from « copains à bord

christmas cookie decorating workshop with Sophie Guilbot « Madame Petits Pois »

El CSC ofrece una tarde para padres e hijos.

se ofrecerán 3 talleres. Puede participar en 2 de ellos.

Cada taller durará 45 minutos.

3 temas/3 ponentes:

taller « Juegos de papel y colores » con Fabienne Roy de « Les p’tits bonheurs »

taller « Lazos entre niños y perros » con Emmanuelle Brabant de « copains à bord »

taller de decoración de galletas navideñas con Sophie Guilbot de « Madame Petits Pois »

Das CSC bietet Ihnen einen Eltern-Kind-Nachmittag an.

es werden 3 Workshops angeboten. Sie haben die Möglichkeit, an zwei davon teilzunehmen.

Die Workshops dauern jeweils 45 Minuten.

3 Themenvorschläge/3 Redner :

workshop « Farb- und Papierspiele » mit Fabienne Roy von « Les p’tits bonheurs »

workshop zur « Verständigung zwischen Kind und Hund » mit Emmanuelle Brabant von « copains à bord »

workshop « Weihnachtsplätzchen dekorieren » mit Sophie Guilbot « Madame Petits Pois »

Mise à jour le 2023-11-23 par CC Parthenay Gâtine