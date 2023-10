Café dessin – l’Arche à l’eau 6 Rue du Général Sarrail Reims, 15 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Suite à son exposition chez nous, j’ai proposé à laurispws d’animer un café autour de l’art. Celui-ci à lieu une fois par trimestre.

Le but de ce rendez-vous est d’échanger autour d’une thématique, de débattre et de s’inspirer mutuellement.

Thème : un nouveau thème à chaque rencontre.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:15:00.

6 Rue du Général Sarrail L’Arche à l’eau

Reims 51100 Marne Grand Est



Following her exhibition here, I asked laurispws to host an art café. This takes place once a quarter.

The aim is to exchange ideas around a theme, to debate and to inspire each other.

Theme: a new theme at each meeting

Tras su exposición aquí, pedí a laurispws que organizara un café de arte. Se celebra una vez al trimestre.

El objetivo de esta reunión es discutir un tema, debatir e inspirarse mutuamente.

Tema: un tema nuevo en cada reunión

Nach ihrer Ausstellung bei uns habe ich Laurispws vorgeschlagen, ein Kunstcafé zu leiten. Dieses Café findet einmal pro Quartal statt.

Das Ziel dieses Treffens ist es, sich über ein Thema auszutauschen, zu diskutieren und sich gegenseitig zu inspirieren.

Thema: Ein neues Thema für jedes Treffen

