Café conte et écriture – l’Arche à l’eau 6 Rue du Général Sarrail Reims, 27 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Nous partirons sur un conte celtique et à partir d’un thème abordé dans celui-ci, les gens seront libre d’aborder ce thème à leur manière.

L’idée sera « la rencontre d’un personnage du peuple de féérie » qui nous permet, au cours du conte ou à la fin du conte « dans la chute », de saisir et aussi d’enseigner des philosophies de la vie, des vérités éternelles..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:15:00. .

6 Rue du Général Sarrail L’Arche à l’eau

Reims 51100 Marne Grand Est



We’ll take a Celtic tale as our starting point, and give people the freedom to approach the theme in their own way.

The idea will be to « meet a fairy tale character » who allows us, in the course of the tale or at the end of the tale « in the fall », to grasp and also teach philosophies of life, eternal truths.

Utilizaremos un cuento celta como punto de partida, y la gente será libre de abordar el tema a su manera.

La idea será « conocer a un personaje del pueblo de los cuentos » que, en el transcurso del cuento o al final del mismo « en la caída », nos permita captar y también enseñar filosofías de vida, verdades eternas.

Wir werden von einem keltischen Märchen ausgehen und ausgehend von einem Thema, das darin angesprochen wird, werden die Leute frei sein, dieses Thema auf ihre Weise anzugehen.

Die Idee ist « die Begegnung mit einer Figur aus dem Märchenvolk », die es uns ermöglicht, im Laufe des Märchens oder am Ende des Märchens « im Fall » Lebensphilosophien und ewige Wahrheiten zu erfassen und auch zu lehren.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du Grand Reims