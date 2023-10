Scottish coffee and cat – l’Arche à l’eau 6 Rue du Général Sarrail Reims, 26 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Bonjour, c’est Cat.

Je vous propose qu’on se retrouve 1 fois par mois pour discuter en anglais lors du scottish coffee.

Originaire d’Ecosse, je suis venue en France en 2019 avec mon mari. Malheureusement à cause du Covid19, je n’ai pas pu aller aux évènements pour les nouveaux arrivants. Ce café est l’occasion de faire de nouvelles rencontres.

Un thème différent chaque mois.

Inscriptions : par mp sur la page Facebook ou par mail bonjour@larchealeau.fr (nombre de places limité).

2023-10-26 fin : 2023-10-26 20:15:00. .

6 Rue du Général Sarrail L’Arche à l’eau

Reims 51100 Marne Grand Est



Hello, this is Cat.

I’d like to propose that we meet once a month to chat in English over scottish coffee.

Originally from Scotland, I came to France in 2019 with my husband. Unfortunately, because of Covid19, I wasn’t able to go to the events for new arrivals. This café is an opportunity to meet new people.

A different theme every month.

Registration: by mp on the Facebook page or by e-mail bonjour@larchealeau.fr (limited number of places)

Hola, soy Cat.

Me gustaría proponerte que quedemos una vez al mes para charlar en inglés tomando un café escocés.

Originaria de Escocia, llegué a Francia en 2019 con mi marido. Desafortunadamente, debido a Covid19, no pude ir a los eventos para recién llegados. Este café es una oportunidad para conocer gente nueva.

Cada mes hay un tema diferente.

Para inscribirse, envíe un mensaje a la página de Facebook o un correo electrónico a bonjour@larchealeau.fr (las plazas son limitadas)

Hallo, hier ist Cat.

Ich schlage vor, dass wir uns 1 Mal im Monat treffen, um uns beim Scottish Coffee auf Englisch zu unterhalten.

Ich komme ursprünglich aus Schottland und bin 2019 mit meinem Mann nach Frankreich gezogen. Leider konnte ich wegen des Covid19 nicht zu den Veranstaltungen für Neuankömmlinge gehen. Dieser Kaffee ist eine gute Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen.

Jeden Monat ein anderes Thema.

Anmeldungen: per mp auf der Facebook-Seite oder per Mail bonjour@larchealeau.fr (begrenzte Platzzahl)

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du Grand Reims