Café littéraire 6 Rue du Général Sarrail Reims, 18 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Je vous propose de mettre en place le café littéraire une fois par mois avec, à chaque fois, un thème différent. Tous les genres littéraires sont les bienvenus. L’idée est de faire de nouvelles rencontre autour de notre amour commun pour la lecture..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 20:15:00. .

6 Rue du Général Sarrail L’Arche à l’eau

Reims 51100 Marne Grand Est



I propose to set up a literary café once a month, with a different theme each time. All literary genres are welcome. The idea is to make new acquaintances around our shared love of reading.

Propongo crear un café literario una vez al mes, con un tema diferente cada vez. Todos los géneros literarios son bienvenidos. La idea es hacer nuevas amistades en torno a nuestro amor común por la lectura.

Ich schlage Ihnen vor, das Literaturcafé einmal im Monat einzurichten, wobei jedes Mal ein anderes Thema im Mittelpunkt steht. Alle literarischen Genres sind willkommen. Die Idee ist, neue Begegnungen rund um unsere gemeinsame Liebe zum Lesen zu machen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du Grand Reims