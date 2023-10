Apéro Jam – session acoustique 6 Rue du Général Sarrail Reims, 7 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Chaque samedi, nous organisons un apéro jam en acoustique.

Vous pouvez venir jouer ou chanter chez l’Arche à l’eau dans l’ambiance cosy et intimiste de notre petit salon. Idéal pour débuter la soirée, vous pouvez également venir profiter de l’ambiance en sirotant un verre avec nous..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:00:00

6 Rue du Général Sarrail L’Arche à l’eau

Reims 51100 Marne Grand Est



Every Saturday, we organize an acoustic apéro jam.

You can come and play or sing at l’Arche à l’eau in the cosy, intimate atmosphere of our little lounge. An ideal way to start the evening, you can also enjoy the atmosphere while sipping a drink with us.

Todos los sábados organizamos una jam acústica de aperitivo.

Puede venir a tocar o cantar al Arche à l’eau en el ambiente íntimo y acogedor de nuestro pequeño salón. Ideal para empezar la velada, también puede venir a disfrutar del ambiente tomando una copa con nosotros.

Jeden Samstag veranstalten wir einen akustischen Apero-Jam.

Sie können bei l’Arche à l’eau in der gemütlichen und intimen Atmosphäre unseres kleinen Wohnzimmers spielen oder singen. Ideal, um den Abend zu beginnen, können Sie auch kommen und die Atmosphäre genießen, während Sie mit uns an einem Glas nippen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme du Grand Reims