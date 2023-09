Les ateliers du mouvement : danse et arts plastiques 6 Rue du Général Sarrail Le Havre, 19 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Découvrir et exprimer pleinement sa créativité à travers la danse et les arts plastiques.

Cycle de trois séances qui permettront à votre enfant :

– de découvrir son corps en mouvement et en interaction avec les autres

– d’amener la créativité dans la vie de tous les jours

– de faire émerger une expression libre

– de se laisser surprendre par un processus créatif partagé

– de développer sa confiance en soi

– de valoriser l’expérience et le moment présent !

Ateliers guidés par 2 intervenantes :

Malgven Gerbes (chorégraphe) & Marie-Alix Dalle (plasticienne)

2ème séance : Danse et couleurs- le 19 novembre.

Pour les enfants à partir de 5 à 10 ans – Durée : 1h30.

Tarif : 30€

Sur réservation avec la librairie par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail à info@les400coups.fr

Ou directement avec la Compagnie Shifts par téléphone au 06 43 77 79 66 ou par mail contact@s-h-i-f-t-s.org.

2023-11-19 10:30:00 fin : 2023-11-19 12:00:00. .

6 Rue du Général Sarrail Studio Shifts

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Discover and express your creativity through dance and the visual arts.

Cycle of three sessions enabling your child to :

– discover their body in movement and in interaction with others

– bring creativity into everyday life

– develop free expression

– be surprised by a shared creative process

– develop self-confidence

– value experience and the present moment!

Workshops led by 2 facilitators:

Malgven Gerbes (choreographer) & Marie-Alix Dalle (visual artist)

2nd session: Dance and colors – November 19.

For children aged 5 to 10 – Duration: 1h30.

Price: 30?

Bookings can be made with the bookshop by telephone on 02 32 79 15 80 or by e-mail at info@les400coups.fr

Or directly with Compagnie Shifts by telephone on 06 43 77 79 66 or by e-mail contact@s-h-i-f-t-s.org

Descubre y expresa tu creatividad a través de la danza y las artes visuales.

Un ciclo de tres sesiones que permitirá a tu hijo :

– descubrir su cuerpo en movimiento y en interacción con los demás

– incorporar la creatividad a la vida cotidiana

– desarrollar la libre expresión

– dejarse sorprender por un proceso creativo compartido

– desarrollar la confianza en sí mismo

– valorar la experiencia y el momento presente

Talleres dirigidos por 2 profesores:

Malgven Gerbes (coreógrafo) y Marie-Alix Dalle (artista visual)

2ª sesión: Danza y colores – 19 de noviembre.

Para niños de 5 a 10 años – Duración: 1h30.

Precio: 30 euros

Las reservas pueden hacerse en la librería llamando al 02 32 79 15 80 o enviando un correo electrónico a info@les400coups.fr

O póngase en contacto directamente con la Compagnie Shifts por teléfono en el 06 43 77 79 66 o por correo electrónico contact@s-h-i-f-t-s.org

Entdecken und volles Ausdrücken der eigenen Kreativität durch Tanz und bildende Kunst.

Zyklus von drei Sitzungen, die es Ihrem Kind ermöglichen :

– seinen Körper in Bewegung und in Interaktion mit anderen zu entdecken

– die Kreativität in den Alltag zu bringen

– einen freien Ausdruck hervorzubringen

– sich von einem gemeinsamen kreativen Prozess überraschen zu lassen

– selbstvertrauen zu entwickeln

– die Erfahrung und den gegenwärtigen Moment zu würdigen!

Die Workshops werden von zwei Referentinnen geleitet:

Malgven Gerbes (Choreographin) & Marie-Alix Dalle (bildende Künstlerin)

2. Sitzung: Tanz und Farben- am 19. November.

Für Kinder ab 5 bis 10 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden.

Preis: 30?

Reservierung bei der Buchhandlung per Telefon unter 02 32 79 15 80 oder per E-Mail an info@les400coups.fr

Oder direkt bei der Compagnie Shifts unter der Telefonnummer 06 43 77 79 66 oder per E-Mail an contact@s-h-i-f-t-s.org

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche