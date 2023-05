De la vigne au verre – secret du vin d’Alsace 6 Rue du Général Rieder, 24 août 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Découverte du vignoble, visite de cave et petite dégustation commentée en toute convivialité..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 12:00:00. EUR.

6 Rue du Général Rieder

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Discovery of the vineyard, visit of the cellar and commented tasting in a friendly atmosphere.

Descubrimiento del viñedo, visita de la bodega y degustación comentada en un ambiente agradable.

Entdeckung des Weinbergs, Kellerbesichtigung und kleine kommentierte Weinprobe in geselliger Runde.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg