Début : 2023-12-30 14:30:00

fin : 2023-12-30 16:30:00 . Pour les fêtes de fin d’années 2023, nous te proposons de venir partciper à un atelier vitrail dans notre atelier situé au 6 rue du Général Leclerc à Sens. Montre nous ton talent d’artiste ! Réservation obligatoire !

De 10 à 12 h : pour les enfants de 3 à 7 ans (présence obligatoire d’un adulte pour les enfants entre 3 et 5 ans).

De 14 h 30 à 16 h 30 : pour les enfants de 8 à 12 ans. EUR.

6 Rue du Général Leclerc
Agence d'Attractivité Sens Intense – Office de tourisme de Sens et du Sénonais

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

