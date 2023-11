Les désaxés dans Sax 6 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc, 8 mars 2024, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Venez découvrir ce spectacle de Saxophone un peu déluré, ayant reporté le prix Avignon 2019 du Meilleur Spectacle Musical !

Après avoir été ridiculement recalés lors d’une audition ratée, quatre virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première fois . Contre toute attente, une complicité s’instaure et donne bientôt vie à un voyage musical au cours duquel chacun se révèle avec ses différences, ses rêves et ses fantasmes. Mais soudain ça déraille… Avec un humour échevelé et une technique irréprochable. Dans une mise en scène inventive, ils s’affirment comme un quatuor musical atypique, aussi cinglé que virtuose !

La programmation culturelle « Presqu’île de Culture » est gérée par l’association la Manufacture Médocaine pour la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

Billetterie dans les bureaux de l’Office de Tourisme Médoc-Vignoble et sur le site de la Manufacture Médocaine.

2024-03-08 fin : 2024-03-08 23:30:00. EUR.

6 Rue du Général de Gaulle Salle des Fêtes

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this wild saxophone show, which won the 2019 Avignon Prize for Best Musical!

After being ridiculously flunked in a failed audition, four saxophone virtuosos meet for the first time. Against all odds, a complicity is established that soon gives life to a musical journey in which each reveals his or her differences, dreams and fantasies. But suddenly things go haywire… With unbridled humor and impeccable technique. In an inventive staging, they establish themselves as an atypical musical quartet, as crazy as they are virtuoso!

The « Presqu’île de Culture » cultural program is managed by the Manufacture Médocaine association on behalf of the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île.

Tickets available at Médoc-Vignoble Tourist Office offices and on the Manufacture Médocaine website

Venga a descubrir este espectáculo de saxofón un poco alocado, ¡ganador del Premio Avignon 2019 al Mejor Musical!

Tras ser ridículamente reprobados en una audición fallida, cuatro virtuosos del saxofón se reúnen por primera vez. Contra todo pronóstico, se hacen íntimos amigos y pronto se embarcan en un viaje musical en el que cada uno de ellos revela sus diferencias, sueños y fantasías. Pero, de repente, todo se tuerce… Con un humor salvaje y una técnica impecable. En una puesta en escena inventiva, se imponen como un cuarteto musical atípico, ¡tan loco como virtuoso!

El programa cultural « Presqu’île de Culture » está gestionado por la asociación Manufacture Médocaine en nombre de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

Entradas disponibles en las oficinas de la Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble y en la página web de Manufacture Médocaine

Erleben Sie diese etwas verrückte Saxophon-Show, die den Avignon-Preis 2019 für die beste Musical-Show gewonnen hat!

Nachdem vier Saxophonvirtuosen bei einem missglückten Vorspiel lächerlich durchgefallen sind, treffen sie sich zum ersten Mal. Wider Erwarten entwickelt sich eine Komplizenschaft, die bald eine musikalische Reise ins Leben ruft, auf der sich jeder mit seinen Unterschieden, Träumen und Fantasien offenbart. Doch plötzlich gerät alles aus den Fugen… Mit einem ungezügelten Humor und einer makellosen Technik. In einer einfallsreichen Inszenierung behaupten sie sich als atypisches musikalisches Quartett, das ebenso verrückt wie virtuos ist!

Das Kulturprogramm « Presqu’île de Culture » wird von der Association la Manufacture Médocaine für die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île verwaltet.

Kartenverkauf in den Büros des Fremdenverkehrsamts Médoc-Vignoble und auf der Website der Manufacture Médocaine

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Médoc-Vignoble