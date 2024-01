Salon du savoir-faire et de l’artisanat + Troc Livres 6 rue du Général De Gaulle Saint-Laurent-Médoc, dimanche 3 mars 2024.

Saint-Laurent-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

L’association Bernos en fête organise un salon du savoir-faire et de l’artisanat, sans oublier le traditionnel « Troc livres ».

Buvette et restauration sur place.

L’association Bernos en fête organise un salon du savoir-faire et de l’artisanat, sans oublier le traditionnel « Troc livres ».

Buvette et restauration sur place.

EUR.

6 rue du Général De Gaulle Salle des fêtes

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Médoc-Vignoble