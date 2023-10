Festival Télérama 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer, 17 janvier 2024, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Venez vivre ou revivre les plus beaux souvenirs cinématographiques de l’année 2023 grâce à la sélection de Télérama ! Programme disponible sur demande..

Vendredi 2024-01-17 fin : 2024-01-23 . .

6 rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Come and live or relive the most beautiful cinematographic memories of this year 2022 thanks to the selection of Télérama! Program available on request

¡Venga a vivir o revivir los mejores recuerdos cinematográficos de 2023 gracias a la selección de Télérama! Programa disponible previa petición.

Erleben Sie dank der Auswahl von Télérama die schönsten Kinoerinnerungen des Jahres 2023 oder lassen Sie sie wieder aufleben! Programm auf Anfrage erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité