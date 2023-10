Les P’tits Cinés de Noël 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer, 20 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous incontournable des vacances de Noël, les P’tits Cinés sont de retour ! Une programmation entièrement pensée pour les enfants dans l’ambiance de Noël . Dès 3 ans.

Programme à venir..

Vendredi 2023-12-20 14:00:00 fin : 2024-01-05 . .

6 rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The P’tits Cinés are back for the Christmas holidays! A program entirely designed for children in the Christmas atmosphere! Program available on request.

Una cita ineludible durante las vacaciones de Navidad: ¡vuelven los P’tits Cinés! Un programa totalmente pensado para los niños con espíritu navideño. A partir de 3 años.

Programa a seguir.

Die P’tits Cinés, ein unumgänglicher Termin in den Weihnachtsferien, sind wieder da! Ein Programm, das ganz auf Kinder in weihnachtlicher Atmosphäre zugeschnitten ist. Ab 3 Jahren.

Programm folgt in Kürze.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité