Festival Drakkar’Toon 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer, 23 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Assistez à la 17e édition du Festival du film d’animation ! Goûters offerts aux enfants tous les après-midis, animations et ateliers sur certains films et rencontres !

Programmation à venir prochainement..

6 rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Come to the 16th edition of the Animation Film Festival organized by the Cinema Le Drakkar! Snacks offered to children every afternoon, animations and workshops on some films and meetings!

¡Ven a la 17ª edición del Festival de Cine de Animación! Meriendas para niños todas las tardes, actividades y talleres sobre algunas películas y ¡encuentros!

Programa próximamente.

Seien Sie bei der 17. Ausgabe des Animationsfilmfestivals dabei! Jeden Nachmittag gibt es Snacks für Kinder, Animationen und Workshops zu bestimmten Filmen und Begegnungen!

Programm wird in Kürze veröffentlicht.

