CAFÉ DES FEMMES 6 Rue du Général de Charette de la Contrie Legé, 25 novembre 2023, Legé.

Legé,Loire-Atlantique

La lutte contre les violences intrafamiliales envers les femmes et les enfants handicapés en Espagne.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

6 Rue du Général de Charette de la Contrie Les Visitandines

Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Combating domestic violence against women and children with disabilities in Spain

Combatir la violencia doméstica contra las mujeres y los niños con discapacidad en España

Der Kampf gegen innerfamiliäre Gewalt gegen Frauen und Kinder mit Behinderungen in Spanien

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire