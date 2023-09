Randonnée pédestre 6 Rue du Docteur Roux Latillé, 1 octobre 2023, Latillé.

Latillé,Vienne

Randonnée pédestre à Latillé le dimanche 1er octobre.

Deux circuits possibles : 7,5km ou 15km.

Départ à 9h devant la mairie de Latillé. Se munir d’un gobelet pour les ravitaillements.

Repas (plat et dessert) le midi sur réservation..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

6 Rue du Docteur Roux Mairie

Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Hiking in Latillé on Sunday October 1.

Two possible circuits: 7.5km or 15km.

Start at 9am in front of Latillé town hall. Bring a cup for refreshments.

Lunch (main course and dessert) on reservation.

Recorrido a pie por Latillé el domingo 1 de octubre.

Dos rutas disponibles: 7,5 km o 15 km.

Salida a las 9h frente al ayuntamiento de Latillé. Trae un vaso para los refrescos.

Almuerzo (plato principal y postre) previa reserva.

Wanderung in Latillé am Sonntag, den 1. Oktober.

Zwei mögliche Strecken: 7,5 km oder 15 km.

Start um 9 Uhr vor dem Rathaus von Latillé. Nehmen Sie einen Becher für die Verpflegungsstellen mit.

Mahlzeit (Hauptgericht und Dessert) am Mittag auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou