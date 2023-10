Conférences par l’Université populaire du vignoble 6 rue du Conseil Turckheim, 14 mars 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Conférence par Jean François KOVAR -Université Populaire du Vignoble. Voir programme : https://www.turckheim.fr/programme-culturel/

(Peut-être annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscription)..

2024-03-14 fin : 2024-04-18 20:00:00. EUR.

6 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Lecture by Jean François KOVAR -Université Populaire du Vignoble. See program: https://www.turckheim.fr/programme-culturel/

(May be cancelled due to insufficient registration).

Conferencia de Jean François KOVAR -Université Populaire du Vignoble. Véase el programa: https://www.turckheim.fr/programme-culturel/

(Puede cancelarse por inscripción insuficiente).

Vortrag von Jean François KOVAR -Université Populaire du Vignoble. Siehe Programm: https://www.turckheim.fr/programme-culturel/

(Wird möglicherweise wegen zu geringer Anmeldezahlen abgesagt).

