Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël) 6 rue du Conseil Turckheim, 24 novembre 2023, Turckheim.

Turckheim Haut-Rhin

Début : 2023-11-24 14:00:00

fin : 2023-12-21 19:00:00

Café dans un esprit de Noël traditionnel d’antan, ambiance chaleureuse et conviviale qui vous permettra de faire une pause bien au chaud, autour d’un chocolat ou un vin chaud accompagnées des douceurs de l’hiver.

Une vitrine entière est dédiée aux merveilleuses boules de verre soufflé de Meisenthal, ainsi qu’une exposition des jouets anciens de notre enfance.

6 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



