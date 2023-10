Marché de Noël à l’Assemblaye 6 Rue du Champ-de-Mars Yvetot, 3 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

L’Assemblaye – Les Dames Blanches organise un marché de Noël. Au programme : une dizaine d’artisans et de créateurs, des crêpes et boissons ainsi qu’une chorale à 14h..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

6 Rue du Champ-de-Mars L’Assemblaye – Les Dames Blanches

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



L?Assemblaye ? Les Dames Blanches organizes a Christmas market. On the program: a dozen craftsmen and designers, crêpes and drinks, and a choir at 2pm.

La Assemblaye? Les Dames Blanches organiza un mercado navideño. En el programa: una decena de artesanos y diseñadores, tortitas y bebidas, y un coro a las 14h.

Die Assemblaye ? Les Dames Blanches organisiert einen Weihnachtsmarkt. Auf dem Programm stehen ein Dutzend Kunsthandwerker und Designer, Crêpes und Getränke sowie ein Chor um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche