Festival de Musique Ancienne et Baroque : Fabio Bonizzoni 6 rue du Chamiteau, 11 juin 2023, Saint-Michel.

Saint-Michel,Aisne

A Paris en 1752, le “succès de fureur et de fanatisme” de l’opéra miniature nourri de Commedia dell’Arte de Pergolesi, source de la fameuse Querelle des Bouffons opposant les styles lyriques italiens et français. Une polémique nourrie par Rousseau pour qui “ le chant français n’est qu’un aboiement c.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . 29 .

6 rue du Chamiteau

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France



In Paris in 1752, the « success of fury and fanaticism » of Pergolesi?s miniature opera, inspired by Commedia dell?Arte, gave rise to the famous Querelle des Bouffons, which pitted Italian and French operatic styles against each other. This controversy was fuelled by Rousseau, for whom « French singing is nothing but a barking cynicism »

En París, en 1752, el « éxito de furia y fanatismo » de la ópera en miniatura de Pergolesi, basada en la Commedia dell’Arte, dio lugar a la famosa Querelle des Bouffons, que enfrentó los estilos operísticos italiano y francés. Esta polémica fue alimentada por Rousseau, para quien « el canto francés no es más que un cinismo ladrador »

1752 in Paris: Der « Erfolg der Wut und des Fanatismus » von Pergolesis Miniaturoper, die von der Commedia dell’Arte inspiriert war, war die Quelle der berühmten Querelle des Bouffons, die den italienischen und den französischen Opernstil gegenüberstellte. Diese Polemik wurde von Rousseau genährt, für den der französische Gesang nur ein klägliches Gebell ist

