Marché de noël 6 Rue du Chamiteau Saint-Michel, 18 décembre 2021, Saint-Michel.

Saint-Michel Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2021-12-18 11:00:00

fin : 2021-12-18 20:00:00

.

Produits du terroir et artisanat dans le cloître de l’abbaye

Rencontre et photos avec le père noël avant sa grande tournée,

Ateliers créatifs esprit de noël

Animations et musique avec Concert Gospel, prestation de In Tempo et show laser de Noël

Petite restauration et buvette sur place.

6 Rue du Chamiteau

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France



