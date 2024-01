SALON DES PRODUCTEURS VINS ET SAVEURS 6 RUE DU CENTRE Saint-Nabord, dimanche 4 février 2024.

Saint-Nabord Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

Comme chaque année, et pour la dixième fois, le club Kiwanis de Remiremont organise son Salon des Producteurs « Vins et Saveurs » à Saint Nabord. Un rendez-vous incontournable pour les gourmands et les gourmets, toujours plus nombreux au fil des ans.

Une trentaine d’exposants présenteront leurs produits : d’excellents crus de viticulteurs-récoltants venant de différentes régions de France, et pour les accompagner, des spécialités salées ou sucrées, mais toujours savoureuses !

Une participation de 2 € donne droit à deux billets de tombola. Vente de verres de dégustation 2 €.

Possibilité de restauration le midi et le soir sur réservation.

Tous les bénéfices des manifestations organisées par le club sont intégralement reversés à des œuvres sociales, à destination de familles de la région pour des enfants en situation de handicap, ainsi qu’en soutien à des instituts spécialisés locauxTout public

2 EUR.

6 RUE DU CENTRE CENTRE SOCIO CULTUREL

Saint-Nabord 88200 Vosges Grand Est



