CONCERTS DE NOËL 6 rue du centre Saint-Nabord, 9 décembre 2023 20:00, Saint-Nabord.

Saint-Nabord,Vosges

Concerts de Noël: c’est dès ce samedi à St Nabord que vous pourrez entendre nos groupes de Musique Amplifiées, le Brass Band Junior/Brass de Remiremont, l’ensemble à cordes « Les Accordés », le Quatuor et Grand Ensemble de Saxophones et l’ensemble de Guitares. samedi 20h Centre Socio Culturel de St Nabord Salle Europe !! entrée libre. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. 0 EUR.

6 rue du centre

Saint-Nabord 88200 Vosges Grand Est



Christmas concerts: this Saturday in St Nabord, you can hear our amplified music groups, the Brass Band Junior/Brass de Remiremont, the string ensemble « Les Accordés », the Saxophone Quartet and Grand Ensemble and the Guitar Ensemble. Saturday 8pm Centre Socio Culturel de St Nabord Salle Europe! free admission!

Conciertos de Navidad: este sábado en St Nabord podrá escuchar a nuestros grupos de música amplificada, la Brass Band Junior/Brass de Remiremont, el conjunto de cuerda « Les Accordés », el Cuarteto y Gran Conjunto de Saxofones y el Conjunto de Guitarras. Sábado 20.00 h Centre Socio Culturel de St Nabord Salle Europe!

Weihnachtskonzerte: Ab diesem Samstag können Sie in St Nabord unsere Gruppen für verstärkte Musik hören, die Brass Band Junior/Brass de Remiremont, das Streicherensemble « Les Accordés », das Saxophonquartett und -ensemble und das Gitarrenensemble. Samstag, 20 Uhr Centre Socio Culturel de St Nabord Salle Europe !!! Eintritt frei

