La nuit de Chambon 6 Rue du Cardinal de la Luzerne Chambon-la-Forêt, 10 juin 2023, Chambon-la-Forêt.

Chambon-la-Forêt,Loiret

A l’occasion de la Nuit de Chambon, découvrez l’histoire du château à travers un son et lumière qui sera suivi d’un feu d’artifice. Prévoir des chaises pliantes et couvertures..

2023-06-10

6 Rue du Cardinal de la Luzerne

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire



For the Nuit de Chambon, discover the history of the château through a sound and light show, followed by a fireworks display. Bring folding chairs and blankets.

En la Noche del Chambón, descubra la historia del castillo a través de un espectáculo de luz y sonido, seguido de un castillo de fuegos artificiales. Traiga sillas plegables y mantas.

Entdecken Sie anlässlich der Nuit de Chambon die Geschichte des Schlosses durch eine Ton- und Lichtschau, auf die ein Feuerwerk folgt. Bringen Sie Klappstühle und Decken mit.

