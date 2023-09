Matinée récréative 6 Rue du Calvaire Combrand, 20 décembre 2023, Combrand.

Combrand,Deux-Sèvres

Envie de partager un moment de créativité, de bricolages et de lectures avec votre enfant autour de Noël, n’hésitez pas à nous rejoindre durant cette matinée !

Sur réservation..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:00:00. EUR.

6 Rue du Calvaire Salle Léon Marchand

Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



If you’d like to share a moment of creativity, crafts and reading with your child around Christmas, don’t hesitate to join us for this morning!

Reservations required.

Si quieres compartir un momento de creatividad, manualidades y lectura navideña con tu hijo, ¡ven y únete a nosotros esta mañana!

Es necesario reservar.

Wenn Sie Lust haben, mit Ihrem Kind einen kreativen Moment rund um Weihnachten zu verbringen, zu basteln und zu lesen, kommen Sie an diesem Vormittag zu uns!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Bocage Bressuirais