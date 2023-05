Festival BD Pyrénées 6 Rue du Baron d’Este, 9 juin 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Le festival BD Pyrénées approche à grands pas.

Spectacles, conférences, expositions et dédicaces sont au rendez-vous.

Tout ce qu’il faut pour passer un bon week-end BD !.

6 Rue du Baron d’Este Sporting d’Este

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pyrenees Comic Book Festival is approaching.

Shows, conferences, exhibitions and signing sessions are scheduled.

Everything you need to spend a good comic book weekend!

El Festival del Cómic de los Pirineos se acerca rápidamente.

Salones, conferencias, exposiciones y firmas en la agenda.

¡Todo lo que necesitas para un buen fin de semana de cómic!

Das Comicfestival Pyrenäen nähert sich mit großen Schritten.

Aufführungen, Konferenzen, Ausstellungen und Signierstunden stehen auf dem Programm.

Alles, was Sie brauchen, um ein schönes Comic-Wochenende zu verbringen!

