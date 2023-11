Petits Bals Trad 6 Rue du 14 Juillet Budos, 12 novembre 2023, Budos.

Budos,Gironde

salle polyvalente ou salle Jean Lantrès de 15h à 18h :

les dimanches : 12 novembre 2024, 14 janvier 2024, 10 mars 2024, 12 mai 2024.

6 Rue du 14 Juillet Salle polyvalente

Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



salle polyvalente or salle Jean Lantrès from 3 p.m. to 6 p.m. :

sundays: November 12, 2024, January 14, 2024, March 10, 2024, May 12, 2024

sala polivalente o sala Jean Lantrès de 15:00 a 18:00 :

domingos: 12 de noviembre de 2024, 14 de enero de 2024, 10 de marzo de 2024, 12 de mayo de 2024

mehrzweckhalle oder Jean-Lantrès-Saal von 15:00 bis 18:00 Uhr :

an folgenden Sonntagen: 12. November 2024, 14. Januar 2024, 10. März 2024, 12. Mai 2024

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac