Théâtre : Le démon de midi 6 Rue du 14 Juillet Budos, 4 novembre 2023, Budos.

Budos,Gironde

Samedi 4 novembre à 20h30 salle polyvalente : « Le démon de Midi »

Venez nombreux !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

6 Rue du 14 Juillet Salle polyvalente

Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4 at 8:30 p.m. in the Salle Polyvalente: « Le démon de Midi » (« The Noon Demon »)

Come one, come all!

Sábado 4 de noviembre a las 20.30 h en la Sala Polivalente: « Le démon de Midi » (« El demonio del mediodía »)

¡Venga uno, vengan todos!

Samstag, 4. November, 20.30 Uhr Mehrzweckhalle: « Le démon de Midi » (Der Mittagsdämon)

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac