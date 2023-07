Gérald FINOT, sculpteur – plasticien 6 rue des vignes Quatre-Champs, 12 juillet 2023, Quatre-Champs.

Quatre-Champs,Ardennes

Visite du jardin des deux monde : jardin de sculptures et de matériaux divers.Ouvert toute l’année du mardi au samedi midi.

6 rue des vignes

Quatre-Champs 08400 Ardennes Grand Est



Visit the garden of the two worlds: garden of sculptures and various materials. Open all year round from Tuesday to Saturday lunchtime

Visita del jardín de los dos mundos: jardín de esculturas y materiales diversos. Abierto todo el año de martes a sábado a mediodía

Besuch des Gartens der zwei Welten: Garten mit Skulpturen und verschiedenen Materialien.Ganzjährig von Dienstag bis Samstag mittags geöffnet

