MARCHÉ DE NOËL BOULANGERIE SAIZERAIS 6 Rue des Vergers Saizerais, 2 décembre 2023, Saizerais.

Saizerais,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël sur le parking de la boulangerie le samedi 2 décembre, de 10h à 18h00

Présence du Père Noël de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

Une quinzaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs produits parmi lesquels vous trouverez :

– Des décorations de Noël, des bijoux, des bougies;

– Des produits d’hygiènes : savon;

– Des sablés de Noël, de la brioche, des pommes d’amour;

– Des chocolats de Saint Nicolas et de Noël;

– Des produits Lorrains tels que miel, confiture, terrine, bière, foie gras;

Vous pourrez déguster de délicieuses bières et vins chaud sur place, le tout en musique, avec des mélodies de Noël.

Une grande boîte aux lettres spéciale sera à votre disposition pour que les enfants puissent y déposer leurs lettres au Père Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

6 Rue des Vergers

Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market in the bakery parking lot on Saturday, December 2, from 10am to 6pm

Santa Claus will be present from 11:00 am to 12:00 pm and from 3:00 pm to 4:00 pm

Some fifteen exhibitors will be on hand to present their wares, including :

– Christmas decorations, jewelry, candles;

– Hygiene products: soap;

– Christmas shortbread, brioche, toffee apples;

– Saint Nicolas and Christmas chocolates;

– Lorraine products such as honey, jam, terrine, beer, foie gras;

You’ll be able to taste delicious beers and mulled wine on the spot, all to the accompaniment of Christmas music.

A large special letterbox will be available for children to drop off their letters to Santa.

Mercadillo navideño en el aparcamiento de la panadería el sábado 2 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h

Papá Noel estará allí de 11.00 a 12.00 y de 15.00 a 16.00 horas

Una quincena de expositores le mostrarán sus productos:

– Decoración navideña, bisutería y velas;

– Productos de higiene: jabón;

– Galletas de Navidad, brioche y manzanas de caramelo;

– San Nicolás y chocolates navideños;

– Productos de Lorena como miel, mermelada, terrina, cerveza y foie gras;

Podrá degustar in situ deliciosas cervezas y vino caliente, todo ello con el acompañamiento de música navideña.

Los niños podrán dejar sus cartas a Papá Noel en un gran buzón especial.

Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz der Bäckerei am Samstag, den 2. Dezember, von 10.00 bis 18.00 Uhr

Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 11:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 16:00 Uhr

Rund 15 Aussteller sind anwesend, um Ihnen ihre Produkte vorzustellen, darunter :

– Weihnachtsdekorationen, Schmuck, Kerzen;

– Hygieneprodukte: Seife;

– Weihnachtsgebäck, Brioche, Liebesäpfel;

– Nikolaus- und Weihnachtsschokolade;

– Lothringische Produkte wie Honig, Marmelade, Terrine, Bier, Gänseleberpastete;

Sie können vor Ort köstliche Biere und Glühweine probieren, die von weihnachtlichen Melodien begleitet werden.

Es gibt einen großen Briefkasten, in den die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann werfen können.

Mise à jour le 2023-11-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY