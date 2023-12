Exposition à Médiscie – Poésie Végétale 6 rue des Vergers Saint-Crespin Catégories d’Évènement: Saint-Crespin

Seine-Maritime Exposition à Médiscie – Poésie Végétale 6 rue des Vergers Saint-Crespin, 12 janvier 2024, Saint-Crespin. Saint-Crespin Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 08:00:00

fin : 2024-03-06 19:00:00 La maison de santé Médiscie vous invite à découvrir une nouvelle exposition ! Vous pourrez découvrir les œuvres des deux futurs artistes: Catherine JOLY et Gilles LAMBERT !.

6 rue des Vergers Maison médicale Mediscie

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-22
Code postal 76590
Lieu 6 rue des Vergers
Adresse 6 rue des Vergers Maison médicale Mediscie
Ville Saint-Crespin
Departement Seine-Maritime

