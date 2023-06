Exposition à Mediscie – Empreintes 6 rue des Vergers Saint-Crespin, 1 juillet 2023, Saint-Crespin.

Saint-Crespin,Seine-Maritime

La maison de santé Médiscie vous invite à découvrir une nouvelle exposition !

Vous pourrez découvrir dans trois lieux différentes les œuvres de B. Dagan, H.Danger, F.Denain, Elsa, M.Galisson-Ponty, M.Lami, M.Mareuge-Horville, B.Miramont, M.Morelli, Osa, A.Planquais, A.Theureau, Yaox, ainsi que l’Ecole de Gonneville-sur-Scie, dans les salles communes de la maison médicale, à l’EHPAD et dans l’église de Saint-Crespin.

Fermeture de Mediscie le 9/07..

Vendredi 2023-07-01 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-09 19:00:00. .

6 rue des Vergers Maison médicale Mediscie

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



The Médiscie health center invites you to discover a new exhibition!

You’ll be able to discover works by B. Dagan, H.Danger, F.Denain, Elsa, M.Galisson-Ponty, M.Lami, M.Mareuge-Horville, B.Miramont, M.Morelli, Osa, A.Planquais, A.Theureau, Yaox, as well as the Ecole de Gonneville-sur-Scie, in three different locations: in the common rooms of the medical center, at the EHPAD and in the Saint-Crespin church.

Mediscie closes on 9/07.

El centro de salud Médiscie le invita a descubrir una nueva exposición

Podrá descubrir las obras de B. Dagan, H.Danger, F.Denain, Elsa, M.Galisson-Ponty, M.Lami, M.Mareuge-Horville, B.Miramont, M.Morelli, Osa, A.Planquais, A.Theureau, Yaox, así como de la Escuela de Gonneville-sur-Scie, en tres lugares diferentes, en las salas comunes del centro médico, en el EHPAD y en la iglesia de Saint-Crespin.

Mediscie cierra el 9/07.

Das Gesundheitszentrum Médiscie lädt Sie ein, eine neue Ausstellung zu entdecken!

Sie können an drei verschiedenen Orten die Werke von B. Dagan, H.Danger, F.Denain, Elsa, M.Galisson-Ponty, M.Lami, M.Mareuge-Horville, B.Miramont, M.Morelli, Osa, A.Planquais, A.Theureau, Yaox sowie der Ecole de Gonneville-sur-Scie in den Gemeinschaftsräumen des Ärztehauses, im Pflegeheim und in der Kirche von Saint-Crespin entdecken.

Schließung von Mediscie am 9/07.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche