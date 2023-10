Marché de la Saint-Nicolas 6 rue des vergers Gildwiller, 2 décembre 2023, Gildwiller.

Gildwiller,Haut-Rhin

Petite restauration, présence de St-Nicolas avec distribution de friandises aux enfants, décoration des sapins et mise en route des illuminations de Noël par la commune..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 EUR.

6 rue des vergers

Gildwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est



Light refreshments, St Nicholas with treats for the children, Christmas tree decorations and Christmas lights put up by the commune.

Habrá un refrigerio ligero, San Nicolás estará presente para repartir caramelos a los niños, se decorarán los árboles y el ayuntamiento colocará las luces de Navidad.

Kleine Speisen und Getränke, Anwesenheit von St. Nikolaus mit der Verteilung von Süßigkeiten an die Kinder, Schmücken der Tannenbäume und Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung durch die Gemeinde.

