Marché de l’avent 6 Rue des Vallées Senonches, 2 décembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Marché de l’avent organisé par le comité des fêtes de Senonches à la M.A.S de Senonches..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

6 Rue des Vallées

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Advent market organized by the Comité des fêtes de Senonches at the M.A.S de Senonches.

Mercado de Adviento organizado por el Comité de Fiestas de Senonches en el M.A.S. de Senonches.

Adventsmarkt, organisiert vom Festkomitee von Senonches in der M.A.S. von Senonches.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU PERCHE