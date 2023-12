Spectacle : Le cabaret de la famille Bamboche 6, rue des sports Moirans-en-Montagne, 16 décembre 2023, Moirans-en-Montagne.

Moirans-en-Montagne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 14:45:00

Dans le cadre de NOEL AU PAYS DU JOUET.

LE CABARET DE LA FAMILLE BAMBOCHE

Pierre et Alexandre vous invitent à participer à leur cabaret familial, tradition depuis 1947. Vous découvrez des numéros plus extraordinaires les uns que les autres et admirez le roi de la cabriole, les incroyables fléchettes des jumeaux Jean-Paul et Jean-Marc, la douceur des ombres de Tata Olga, la danse gracieuse de la cousine Joséphine, le doux chant d’Alexandre.

Compagnie La Remueuse, de et avec Clément Patard et Boubou Vallat.

Tout public, à partir de 3 ans

Durée : 45 minutes

Samedi 16 décembre à 14h et à 17h.

Réservation sur notre boutique en ligne.

6, rue des sports La Vache Qui Rue

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté



