Marché des producteurs 6 rue des roses Blodelsheim, 26 avril 2024, Blodelsheim.

Blodelsheim Haut-Rhin

Début : 2024-04-26 16:00:00

fin : 2024-04-26 19:00:00

Vous trouverez les produits locaux de nos producteurs: miels, confitures, pains, farines, pâtes, viandes de montagne, volailles, lapins, oeufs, fromages de vache, steak haché, poissons, huitres, champignons, pommes et jus de fruits bio, légumes bio, pois-chiches bio cultivés à Blodelsheim, choucroute bio, huiles colza, buvettes. Le marché se déroule chaque dernier vendredi du mois..

Retrouverez les stands habituels avec les produits locaux : harcuterie de montagne, vin et bière, miel, volailles, lapins, oeufs, produits laitier de vache, CBD bio, escargots, poisson (Thon blanc pêche Vendéenne, filets de truites blanches des Vosges, Moules de bouchots Aop St Michel), pâtes, pain, farine, steak haché, confiture, champignon (Girolles et pieds-de-mouton) , vins, bière, pomme, poire et jus bio, canard, foie gras, pdt, patates douces et légumes bio.

3 Nouveaux stands:

RACINES DE VIE, Camille proposera des plantes aromatiques et médicinales de Blodelsheim.

LAVERIE DE LAINE CAROLAINE, Caroline proposera des laines et oreillers de Lautenbach Zell.

AROMARHIN, Anne proposera des savons et dérivés de Rumersheim le Haut

6 rue des roses

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est



