Marché des producteurs 6 rue des roses Blodelsheim, 29 septembre 2023, Blodelsheim.

Blodelsheim,Haut-Rhin

Vous trouverez les produits locaux de nos producteurs: miels, confitures, pains, farines, pâtes, viandes de montagne, volailles, lapins, oeufs, fromages de vache, steak haché, poissons, huitres, champignons, pommes et jus de fruits bio, légumes bio, pois-chiches bio cultivés à Blodelsheim, choucroute bio, huiles colza, buvettes. Le marché se déroule chaque dernier vendredi du mois..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 19:00:00. EUR.

6 rue des roses

Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est



You will find the local products of our producers: honeys, jams, breads, flours, pasta, mountain meats, poultry, rabbits, eggs, cow’s cheese, minced steak, fish, oysters, mushrooms, organic apples and fruit juices, organic vegetables, organic chickpeas grown in Blodelsheim, organic sauerkraut, colza oils, refreshments. The market takes place every last Friday of the month.

Encontrará productos locales de nuestros productores: mieles, mermeladas, panes, harinas, pastas, carnes de montaña, aves de corral, conejos, huevos, quesos de leche de vaca, carne picada, pescado, ostras, setas, manzanas y zumos de fruta ecológicos, verduras ecológicas, garbanzos ecológicos cultivados en Blodelsheim, chucrut ecológico, aceite de colza, puestos de refrescos. El mercado tiene lugar todos los últimos viernes del mes.

Hier finden Sie lokale Produkte unserer Erzeuger: Honig, Marmeladen, Brot, Mehl, Nudeln, Fleisch aus den Bergen, Geflügel, Kaninchen, Eier, Kuhkäse, Hacksteak, Fisch, Austern, Pilze, Bio-Äpfel und -Fruchtsäfte, Bio-Gemüse, Bio-Kichererbsen aus Blodelsheim, Bio-Sauerkraut, Rapsöl, Getränke. Der Markt findet jeden letzten Freitag im Monat statt.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach