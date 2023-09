Super loto 6 Rue des Rochettes Bellac, 15 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Venez vous amuser lors de ce super loto spécial bons d’achat organisé par l’Association Loisirs et culture pour le Cinéma Le Lux. Buvette, pâtisseries et bourriche seront au rendez-vous. Réservation possible au Cinéma Le Lux..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

6 Rue des Rochettes Centre culturel Municipal des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and join in the fun at this special voucher bingo organized by the Association Loisirs et Culture for the Cinéma Le Lux. Refreshments, pastries and snacks will be available. Reservations can be made at Cinéma Le Lux.

Participe en este bingo especial organizado por la Association Loisirs et Culture para el Cinéma Le Lux. Habrá refrescos, bollería y tentempiés. Las reservas pueden hacerse en el Cinéma Le Lux.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei diesem Superlotto, das von der Association Loisirs et Culture für das Kino Le Lux organisiert wird. Es gibt eine Bar, Gebäck und eine Geldbörse. Reservierungen sind im Cinéma Le Lux möglich.

